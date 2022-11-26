Люксембург передал Украине шесть беспилотников Primoco One 150 чешского производства. Об этом сообщает Army Recognition со ссылкой на Министерство обороны страны.

Дроны Primoco One 150 предназначены для разведки и выполнения задач по наблюдению за противником. Беспилотники оснащены автопилотом, который обеспечивает автоматизированный взлет, посадку и выполнение плана полета. Primoco One 150 может находиться в воздухе до 15 часов беспрерывно.

По информации издания, ранее Люксембург также передал Киеву армейские грузовые фургоны HUMVEE, ракеты NLAW, системы ночного видения, военные палатки, генераторы, а также боеприпасы различного калибра.