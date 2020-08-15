Лукашенко призвал белорусов не выходить на акции протеста

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности страны, которое он провел в пятницу, 14 сентября, призвал граждан республики не выходить на акции протеста, которые продолжаются уже несколько дней в Минске и других городах.

«Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо!» – цитирует белорусского президента Бел Та.

По его словам, властям Белоруссии известны организаторы протестов, это «люди из-за границы».

«В первых рядах идут люди с криминальным прошлым, притом приличным криминальным прошлым», – сказал Лукашенко.

Он призвал всех «остановиться, взять голову в руки и успокоиться», чтобы дать властям навести порядок.

Отдельно белорусский президент призвал силовиков быть мягче с участниками протестов.

«Я не могу сегодня предъявить претензии к кому бы то ни было. Не могу. Потому что вы видите, как развивается ситуация. Единственное, попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз», – сказал он.

Ранее в пятницу ЦИК Белоруссии огласил окончательные итоги выборов президента, состоявшихся 9 августа. По данным комиссии, Лукашенко получил 80,1% голосов, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.

После закрытия избирательных участков в Минске и других городах Белоруссии начались акции протеста, которые продолжаются уже . Во время них один человек погиб, десятки пострадали, несколько тысяч были задержаны.

Накануне власти Белоруссии пообещали разобраться по всем фактам задержаний в стране, а глава МВД республики извинился перед пострадавшими в ходе акций протеста гражданами. При этом в ведомстве отвергли обвинения в издевательстве над задержанными. Сегодня более двух тысяч задержанных в ходе беспорядков отпустили. Также в стране заработала горячая линия , по телефонам которой можно узнать информацию о местонахождении задержанных. (aif.ru)