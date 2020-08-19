Лукашенко поручил усилить охрану границ Беларуси

Он отметил, что в том числе эти деньги идут на оплату участникам протестов, хоть и не всем. «Платят людям, которые хотят заработать. С цветочками постоять, еще что-то сделать. Я не хочу сказать, что все такие. Но большие деньги поступают, и притом в открытую», — добавил Лукашенко.