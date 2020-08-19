Лукашенко поручил усилить охрану границ Беларуси

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко по итогам Совбеза поручил государственному пограничному комитету усилить охрану границы, чтобы не пустить в страну «боевиков и оружие», а также средства на финансирование протестов, передает Sputnik Беларусь.
«Поручаю государственному пограничному комитету, мы из обсуждения это видим, усилить охрану государственной границы по всему периметру в целях недопущения в Беларусь из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков. Мы видим, что эти деньги поступают», — сказал Лукашенко.
Он отметил, что в том числе эти деньги идут на оплату участникам протестов, хоть и не всем. «Платят людям, которые хотят заработать. С цветочками постоять, еще что-то сделать. Я не хочу сказать, что все такие. Но большие деньги поступают, и притом в открытую», — добавил Лукашенко.
Погранслужбы, «помимо спецслужб, также должны участвовать в перекрытии подобных финансовых потоков и каналов».