Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин никогда не настаивал, чтобы Минск признал Крым или Абхазию. Об этом он рассказал в интервью с украинской журналисткой Дианой Панченко, которое было размещено в ее YouTube-канале.

Он подчеркнул, что не признавал республики, хотя его за это упрекали.

Не потому, что я имел там какую-то особую точку зрения. <…> Это бы ничего не изменило и ничего не давало. Мы с Крымом сотрудничали и сотрудничаем. <…> Мы этого не скрывали. Просто, с точки зрения практической в этом не было необходимости», — заявил Лукашенко.