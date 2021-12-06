Президент Беларуси Александр Лукашенко в последние дни занял повестку дня не только благодаря мигрантам на польско-белорусской границе, хотя всем понятна искусственная суть этой проблемы, ведь тем самым Лукашенко пытался добиться легитимности своей власти, играя роль гуманного политического лидера.

И раньше белорусский президент не раз обращал на себя внимание своими политическими фокусами и выходками. На днях же он перешел все границы и стандарты, характерные для политика и государственного деятеля. Как известно, политик может быть однозначным сторонником войны только в случае оккупации собственной территории или территории союзного государства. Лукашенко же на днях заявил, что в случае войны между Украиной и Россией будет воевать на стороне Москвы, плюс, добавил, что с нетерпением ждет приглашения российской стороны посетить Крым.

Мы не раз писали о персоне господина Лукашенко как политического деятеля. Уверены, что его в собственной стране никто не любит, это доказала массовость акций протестов после последних президентских выборов – даже в Украине, где было несколько революций, таких массовых акций не было.

Думается, что Лукашенко и сам в курсе того. Помнится, перед интервью с российскими журналистами после президентских выборов он признался: «Кажется, я засиделся, долго остался у власти».

В России же Лукашенко зовут Беларусбаши. К нему терпимо относятся только в Кремле, который уже на протяжении нескольких лет строит с Лукашенко «союзное государство», хотя понятно и очевидно, что никакого союзного государства нет и не будет, потому что современная Россия не СССР, и ее возможности не совпадают с желаниями. Русские признают, что даже аннексия Крыма стала косточкой в горле слабой российской экономики. Беларусь же большая территория и кормить ее не по силам Москвы.

Мы не раз писали, что «союзное государство» всего лишь политический инструмент в руках кремлевских политических чиновников и Лукашенко. К сожалению, в Кремле не могут забыть старые мечты про СССР. Для Лукашенко же эта тема удобный инструмент, чтобы как-то защитить себя от Запада. Было время, когда отношение Запада к нему было более терпимым. Тогда Лукашенко не думал или почти не думал о союзном государстве, Россия же в те времена часто приводила в действие свой инструмент давления на Беларусь, т.е. «Газпром» — Кремль требовал оплаты долгов и Лукашенко обращался то к одному, то к другому государству, чтобы как-то погасить свои долги. Не раз его выручал Баку, думается, что и правильно поступал: как правит Лукашенко своей страной, что он собирается строить с Россией и как к нему относятся европейские страны, это проблема Беларуси и, может быть, России. Мы же, выручив несколько раз Лукашенко, добились его поддержки в СНГ и ОДКБ.

Но тут есть один тонкий момент: до тех пор, пока Лукашенко будет у власти, не иссякнут разговоры о восстановлении СССР и союзном государстве. Если бы не было рядом Минска, Москве даже не снились бы подобные планы. Хотя, повторим, всем ясно, что эти планы бессмысленны и беспочвенны. Все это игры Лукашенко и Кремля. А так, Лукашенко просто-напросто типичная трагическая политическая личность и артист.

Но приходит время, даже развлекательный театр одного актера надоедает зрителям. С Лукашенко будет также – каким бы умелым политическим актером он не был, всему рано или поздно приходит конец, таким же образом придет конец политическому цирку, моно-театру господина Лукашенко…