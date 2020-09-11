Лукашенко 14 сентября приедет в Москву

Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 14 сентября. Об этом журналистам в пятницу сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, визит Лукашенко действительно состоится в понедельник, 14 сентября, будет рабочий визит. У него [Лукашенко] будет общение с президентом Путиным», — сказал представитель Кремля. Песков уточнил, что подписания документов не планируется.

Представитель Кремля не уточнил, где конкретно будут проходить переговоры лидеров. «Мы сообщим, своевременно вас проинформируем», — сказал он, пообещав проинформировать СМИ и об основных итогах переговоров.

3 сентября с визитом в Минске побывал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, где встретился с Лукашенко. Белорусский лидер тогда сказал председателю правительства России, что на предстоящей встрече с российским коллегой намерен расставить точки над «i» по чувствительным вопросам отношений между странами. (ТАСС)