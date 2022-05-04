Шуша готовится к старту очередного крупного фестиваля – 5 мая в культурной столице Азербайджана открывается Первый международный кулинарный фестиваль, организованный Фондом Гейдара Алиева и Государственным агентством по туризму.

Как сообщает #, на фестиваль в древний азербайджанский город съехались кулинары из разных стран — Германии, Австрии, Китая, Франции, Грузии, Индонезии, Ирана, Израиля, Италии, Малайзии, Турции и Японии.

Фестиваль обещает стать грандиозным событием – лучшие повара будут готовить самые популярные национальные блюда своих стран, а проведение фестиваля в историческом и культурном центре Азербайджана в очередной раз продемонстрирует всему миру древность и красоту этого города, а также гостеприимство азербайджанского народа.

В рамках фестиваля пройдут многочисленные мастер-классы профессиональных поваров, благодаря чему гости смогут изучить все тонкости приготовления блюд.

В кулинарном фестивале примут участие различные экономические районы Азербайджана – Абшерон-Хызинский, Бакинский, Горно-Ширванский, Гянджа-Дашкесанский, Лянкяран-Астаринский, Центрально-Аранский, Нахчыванский, Карабахский, Губа-Хачмазский, Шеки-Загатальский и др.

В дни фестиваля будут установлены 11 национальных, 11 зарубежных павильонов и павильон Национального центра кулинарии. Гости смогут отведать блюда регионов Азербайджана, а также мировой кухни.

Помимо всего прочего, на фестивальной площадке будут функционировать зоны для дегустации вин, сыров и другой продукции.

Фестиваль посетят 40 международных экспертов в области питания, кулинарные блогеры из Бельгии, Объединенных Арабских Эмиратов, Франции, Италии, Израиля, Канады, Республики Корея, России, Турции и других стран.

В ходе фестиваля в городе Шуша будут представлены не только блюда народов мира, но и материальные и духовные ценности различных стран. Согласно этой концепции, установленные на фестивале павильоны будут созданы с учетом архитектурных особенностей, присущих странам, которые они представляют. Каждый павильон будет приветствовать гостей национальной музыкой, будут продемонстрированы отрывки из известных произведений.

В дни фестиваля гостям будет представлена художественная программа с участием более 100 мастеров искусств. В павильонах, установленных в зонах отдыха и развлечений, будут организованы спектакли, концерты и выставки.

В рамках фестиваля также будут представлены образцы народных ремесел Азербайджана.

В день открытия фестиваля, 5 мая – в День ковродела творческий коллектив ОАО «Азерхалча» проведет различные интерактивные презентации о традициях ковроткачества. Здесь будет продемонстрирован процесс изготовления ковра, в интерактивном театральном представлении будет показан каждый этап создания ковра. Гостям будут продемонстрированы процессы стрижки и очистки шерсти, изготовления нити и ее окрашивания натуральными красками, изготовления станков, натягивания нитей основы, изготовления ворсовых и безворсовых ковров, разрезания ковров, сцена сбора приданого.

На фестивале Бакинский книжный центр представит кулинарные издания Фонда Гейдара Алиева.

В рамках фестиваля с 3 по 9 мая в городе Шуша также состоится пленэр «Шуша. Весенняя легенда», в котором примут участие 30 азербайджанских художников и скульпторов. Произведения, созданные на природе, будут отражать нынешнее положение, чудесную природу этого города, который в свое время находился под оккупацией.

«Кулинарный фестиваль, проводимый в Карабахском регионе с участием большого количества местных и иностранных гостей, станет еще одним символом возрождения наших освобожденных от оккупации городов и районов, а также того, что спустя 30 лет сюда вновь вернулись спокойствие и благополучие», — подчеркивают организаторы.