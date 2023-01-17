Вот уже несколько дней в соцсетях не утихают споры по поводу высказываний заслуженного артиста Азербайджана, известного участника команды КВН «Парни из Баку» Бахрама Багирзаде. Так, в своем одном видеоинтервью Багирзаде высказался по поводу того, что современная азербайджанская молодёжь не имеет должного воспитания.

«Вот сейчас идет передача. Хотя вот в зале сидят немолодые люди, и они знают, что у нас сейчас передача идет, и они очень громко говорят. И даже не посчитали нужным хотя бы уважать. Раньше уважение было. Эти люди, которые приезжают в Баку, они не могут пройти процесс урбанизации», — сказал он.

По его мнению, не умеющие вести себя должным образом люди не прошли процесс урбанизации. «Есть такое понятие: город во-вторых красив архитектурой, а во-первых – люди, которые живут в этом городе. К сожалению, в этом городе (Баку –ред.) за последние 25 лет люди изменились. Я сейчас говорю шепотом. Послушайте тех людей, которые приехали недавно в Баку, и они не могут адаптироваться в городе. И где-то это наша вина. Что мы молчим. Мы не говорим, что ребята так нельзя общаться. Тем более, что, когда идет передача. Они же видят, что идет передача», — заявил Багирзаде.

К сожалению, должен сам констатировать, что нынешняя молодежь в большинстве своем дурно воспитана. Они не проявляют должного уважения к старшим, бесцеремонно ведут себя в общественных местах, громко разговаривают друг с другом или по мобильному телефону. Но таких немало и среди людей старшего поколения. Виной этому катастрофический спад уровня образования и культуры. Социализация молодого поколения в Азербайджане находится на критическом уровне. Семья и школа не могут прививать молодому поколению ценности, которые широко пропагандируются посредством интернета. Немалая роль в этом процессе принадлежит и средствам массовой информации, в частности телеканалам с их низкопробными передачами и сериалами. Взять, к примеру азербайджанский сериал «Bacanaqlar». Что может почерпнуть полезного для себя молодое поколение из этого сериала, в котором азербайджанских мужчин преподносят как подкаблучников? О каком уважении к старшему поколению, к женщинам, любви к родине можно говорить, если азербайджанские телеканалы денно и нощно создают сенсацию из личной трагедии какого-нибудь бедолаги, который без стыда и совести делает подробности своей жизни достоянием общественности?!

Литература, искусство и кино перестали воспитывать людей, формировать их мировоззрение. Они стали инструментами развлечения. Молодежь не читает книг, которые, как считал Дени Дидро, питают ум. Они даже не поймут за что же главный герой Маттео Фальконе в одноименной новелле Проспера Мериме убил собственного сына Фортунато. Для современной молодежи стало обыденным делом слушать «Долю воровскую», а не песню «Сары гялин».

Эта тенденция коснулась всех. И не имеет значения живут люди в Баку или за его пределами. По своему личному опыту сужу, я сталкивался с людьми, живущими в Баку не одно поколение, но не имеющими элементарного воспитания. Сталкивался с людьми, живущими в районах, которые могли послужить хорошим примером благовоспитанности для городских жителей. Поэтому урбанизация или адаптация к городской жизни здесь ни при чем.

Дело в той среде, в которой живут и воспитываются молодые люди. В том информационном мусоре, которым засоряют их мозги. Нивелировке жизненных ценностей и возведение в культ идолов, среди которых на первом месте стоит золотой телец.

В конкретной ситуации, о которой говорит Багирзаде, о том, что он дает интервью в ресторане, и люди, по его мнению, почему-то должны молчать, заслуженный артист не совсем прав. Люди пришли в ресторан поесть и пообщаться. И никто им не запрещает громко говорить, тем более, что мы-азербайджанцы темпераментный народ по своей натуре. Другое дело указывать людям на недостойное поведение в общественных местах. Например, когда рядом находится мусорная урна, но имярек все-таки считает нужным бросить окурок или упаковку от жвачки на асфальт. И повторюсь, возраст здесь ни при чем. Видел и лиц, возрастом за 50 лет, демонстрирующих таким способом свое бескультурье.

И лучше вместо тысячи слов прививать массам культуру своими собственными поступками. Подайте другим пример, достойный глубокого восхищения и яркого подражания. Чтобы молодежь могла на кого-то равняться. Как говорил Конфуций, лучше зажечь одну свечу, чем проклинать темноту…