Ложь, требующая ответа

Фронтмен известной рок-группы калифорнийских армян System of a Down Серж Танкян выпустил лживый, пропагандистский антиазербайджанский видеоролик под названием Recognize Artsakh. А теперь его еще и перевели на русский язык. Видимо, для охвата как можно большей аудитории.

«За нефтяные деньги, мировые лидеры и СМИ закрыли глаза на то, как в Карабахе бомбили стариков и детей, дома, больницы и храмы. «Арцах» (кавычки наши — ред.) остается островком борьбы против пантюркизма», — говорится в видеоролике известного рок-музыканта, передает Sputnik.

«Армяне в одиночку борются с пантюркизмом и их единственная «вина» – в том, что они не турки. В начале XX века, стремясь осуществить идею создания великой тюркской империи, Турция устроила геноцид греков, ассирийцев и армян, а также езидов. Теперь она помогла Азербайджану бомбить дома, больницы и храмы», — говорится в ролике.

Отмечается, что Азербайджан, «подкупив зарубежных лидеров и СМИ, закупив лучшее вооружение, нанес удар по армянским городам, домам, детям». «Турецкий диктатор помогал своему азербайджанскому коллеге вооружением и террористами со всего света, ради того, чтобы проводить этнические чистки армянского населения. Азербайджан отправлял на войну представителей национальных меньшинств — лезгин и талышей, чтобы избавиться от неугодных народов и пролить как можно меньше тюркской крови. Мы сражаемся за будущее наших детей, «Арцаха» (кавычки наши — ред.) и всего мира, против геноцида и террора. Мы лишь небольшой островок в этом море хаоса. После нас они придут к вам. Поэтому поднимите свой флаг рядом с флагом Армении, покажите всем, что вы против несправедливости, за тех, кто сражается за свою страну и за ваше будущее», — говорится в видеоролике.

То есть, мы видим набор заведомой лжи – примерно той же, что активно тиражировали армянские пропагандисты и их сторонники в других государствах непосредственно в ходе Второй Карабахской войны через подконтрольные им СМИ.

Такие ролики способны создать у неискушенного человека абсолютно искаженное представление обо всем, что касается проблемы Карабаха. Вопрос – как, какими методами, способами может противостоять этому Азербайджан? Может, кто-то, какая-то структура должна заняться созданием ответных роликов в привязке к именам этих лгунов-распространителей? Чтобы человек, набредший, скажем, на ролик Танкяна, сразу же видел и ссылку на ответный ролик с детальным опровержением, причем тоже на английском языке и с русскими субтитрами. Может, есть и другие способы обрушения этой накручиваемой лжи?

Вопрос комментирует # политолог-международник Ильгар Велизаде:

— В общем-то, действиями Танкяна должны заняться правоохранительные органы. В прошлом году, во время боевых действий в Карабахе, он активно занимался сбором средств для закупки вооружений в пользу армянской стороны. Эти деньги затем перенаправлялись сепаратистам в НК. То есть, он способствовал деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, и значит, его действия подпадают под соответствующую статью УК. По сути, это пособничество терроризму.

Кроме того, он занимался отправкой наемников на оккупированные территории АР – это тоже подпадает под соответствующие конвенции ООН, запрещающие такую деятельность.

Что касается противодействия его нынешней агитационной деятельности силами культуры, возможны различные варианты, формы, инструменты. Есть немало людей за рубежом в сфере искусства, в области науки, которые знают правду о происходящем. И их конечно нужно привлекать к различным формам сотрудничества, в том числе для того, чтобы объяснять всему остальному миру, в чем суть войны прошлого года, в чем суть помощи Турции Азербайджану, и почему до сих пор, несмотря на все старания Армении, ни одно государство или международная организация не осудили открыто наши страны. Потому что нет для этого никаких юридических оснований.

Тут вспоминается очень хороший фильм с участием Рассела Кроу – «Искатель воды». В нем повествуется о годах после Первой Мировой войны, когда страны Антанты фактически оккупировали Турцию, и когда там зарождалось национально-освободительное движение под руководством Ататюрка. Фильм ломает очень много стереотипов, нарративов, которые существовали и существуют по сей день в отношении Турции, в отношении того периода. Там есть интересный эпизод, когда Рассел Кроу беседует с турецким офицером и обвиняет того в том, что его сыновья пропали без вести на этой войне, и возможно уже убиты. А офицер дает ему обезоруживающий ответ – так твои сыновья воевали на моей родине, что делали твои сыновья на моей земле? Конечно, герой Кроу не нашелся что ответить. И потом, по ходу действия фильма, вот этот офицер, который вполне возможно тоже воевал, становится его другом. И персонаж Кроу становится частью того нарождающегося, нового турецкого мира, который возникал на обломках Османской империи, но олицетворял собой новое время, эпоху.

Я думаю, это очень интересный фильм, и нечто подобное можно снять и о Второй Карабахской войне. Художественные формы изложения прошедших событий могут быть очень полезны для более точного их восприятия со стороны международного сообщества.