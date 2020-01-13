Ложь не должна остаться без ответа

В очередной раз имя нашей страны использовано в заведомо ложной информации провокационного свойства, и происходит такое, к сожалению, далеко не впервые. Стоит попытаться разобраться в причинах таких ходов.

Дезинформацию запустил на днях представитель незаконной администрации оккупированной Россией части Украины – Автономной Республики Крым. «Вице-премьер» крымского «правительства» – «постпред республики при президенте» Георгий Мурадов заявил, что по выстроенному Москвой мосту через Керченский пролив может быть налажено международное железнодорожное сообщение. «Полагаю, что международное железнодорожное сообщение может быть налажено в ближайшие год-два с рядом государств, среди которых Белоруссия, Казахстан и Азербайджан», – цитирует Мурадова РИА Новости. При этом он уточнил, что в этом вопросе многое будет зависеть от работы представителей России в органах Евразийского экономического союза и СНГ по разъяснению выгодного и безопасного характера железнодорожных перевозок на крымском направлении.

Напомним, 23 декабря 2019 года Владимир Путин открыл незаконное движение поездов по Крымскому мосту.

Для нас же главный вопрос в том, с чего это представитель самозваного правительства Крыма так запросто называет Азербайджан одной из трех стран, готовых в открытую нарушить суверенитет Украины над своими территориями? А ведь именно так, и никак иначе, весь мир должен будет расценить запуск железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Крымом без санкции Киева. И ведь при этом между Азербайджаном и Украиной давно действуют документально зафиксированные отношения стратегического партнерства. Кроме того, совсем недавно с первым официальным визитом в Баку побывал новый президент Украины Владимир Зеленский, и во время совместного брифинга двух глав государств было во всеуслышание подтверждено уважение наших стран к территориальной целостности друг друга.

На основании чего же тогда выступает «вице-премьер» Георгий Мурадов?

С чего он это взял? Тем более, говоря про Азербайджан, который, в отличие от Беларуси и Казахстана, имеет те же самые проблемы с территориальной целостностью, что и Украина. Выводов может быть два — либо это политически безграмотный человек, не знающий международную обстановку даже на постсоветском пространстве, либо он намеренно запускает провокационную ложь про позицию нашей страны в отношении территориальной целостности Украины.

Потому что ясно, какое впечатление эта новость могла произвести на руководство Украины. Правда, сейчас оно занято более насущными проблемами в связи с трагическим авиапроисшествием в Иране, но пройдет время и наверняка их правительство и президентская администрация попытаются прояснить все с помощью азербайджанских коллег. Конечно, ложь в очередной раз будет развенчана, но, тем не менее, «утка» запущена, и у многих читателей, не особо внимательных к политическим тонкостям, может сложиться искаженное представление о том, что Азербайджан поддерживает оккупацию Крыма Россией, и даже готов налаживать отношения с этим регионом. Пожалуй, в такой ситуации было бы очень неплохо, если бы министерство иностранных дел или администрация президента Азербайджана организовали свою пресс-конференцию и выступили с недвусмысленным опровержением слов Г.Мурадова, напомнили о проблеме Нагорного Карабаха, и еще раз подтвердили, что Баку поддерживает территориальную целостность всех признанных ООН государств. Вот это был бы хороший ход, который остался бы в памяти многих СМИ (в том числе украинских и российских), и тогда уже никакой Мурадов в дальнейшем не смел бы запросто бросаться лживыми сообщениями про Азербайджан – из опасений быть тут же опровергнутым.