Ловите безмасочников… в переполненных и грязных салонах наших автобусов — Где логика?

Правительство ужесточило меры против безмасочников в общественном транспорте. Накануне Бакинское транспортное агентство (БТА) сообщило о решении не допускать в маршрутные автобусы граждан без медицинских масок. А в ближайшие дни меры контроля за выполнением требования будут еще более усилены.

С 25 июня автобус не покинет остановку, если в салоне будет находиться пассажир без медицинской маски. Транспортное средство начнет движение только после решения этой проблемы.

Аргументы агентства следующие — в БТА отметили, что «один зараженный водитель может заразить сотни сотрудников на производственной базе, что делает неизбежным возможность закрытия одной или нескольких маршрутных линий. Учитывая недопустимость подобных случаев и необходимость использования медицинских масок, было решено применить соответствующие правила в отношении маршрутных автобусов. Заявляем, что отныне пассажирам запрещено садиться в автобусы без масок».

Забота о здоровье граждан, безусловно, радует. Ношение защитных приспособлений в общественном транспорте и прочих местах скопления людей уменьшает риски распространения коронавируса, а потому требование к пассажирам вполне логично. Но хотелось бы видеть более системный подход к снижению рисков заражения. Последнее время в социальных сетях и СМИ освещается проблема давки в автобусах и отсутствия санитарной дистанции в часы-пик. Но ни БТА, ни правительство пока никак на это не отреагировали. Хотя наличие маски вряд ли спасет ситуацию, если граждане, пусть и в защитных фильтрах, на протяжении всего пути следования маршрута буквально стоя друг на друге.

Особенно же это касается маршрутов, следующих из прилегающих к центру поселков. Известно, что действующие на периферии столицы водители вынуждены сдавать владельцам маршрутов ежедневный денежный план, а потому не могут придерживаться правил санитарной дистанции в своих салонах. Они финансово заинтересованы перевозить как можно больше пассажиров. Если же говорить о решении этой проблемы, частным транспортным компаниям придется, помимо всего прочего, пустить на линии дополнительные автобусы, а ведь это расходы, требующие компенсации.

Иными словами, прежде чем усиливать меры к безмасочникам, правительству следовало позаботиться о снижении плотности пассажиропотока, обеспечить условия для санитарной дистанции и в салонах автобусов, и финансовой поддержке частных транспортных компаний. Но профильным ведомствам проще, а главное — незатратно, требовать соблюдения правил санитарной безопасности у рядовых граждан. Хотя в условиях отсутствия перечисленных мер медицинская маска слабый аргумент в борьбе с опасной инфекцией. Здесь также уместно отметить, что частные транспортные компании не соблюдают элементарных требований к чистоте салонов автобусов и во многом эта проблема упирается в состояние автобусного парка столицы и регионов страны.

При этом последовательность ее решения пока не поддается полной, можно сказать, здравой оценке. Несмотря на убитое состояние автобусов, начало прошлого года запомнилось резким подъемом акцизов на импорт этого транспорта, да так, что провести машину через фискальные процедуры на границе обходится дороже ее стоимости. Примечательно, что через два месяца после резко поднявшейся в цене «растаможки», а именно в марте минувшего года Кабинет министров огласил новые Требования к автобусам и такси, предусматривающие апгрейд старого автобусного парка. Однако в условиях предварительно повышенных акцизов на ввоз нового транспорта сделать это крайне сложно.

Меры по борьбе с коронавирусом не ограничены одним лишь ношением масок и штрафованием рядовых граждан. Для эффективности карантина и доверия граждан к требованиям правительства требуется системный подход с учетом массы взаимосвязанных обстоятельств. Но о каком доверии может идти речь, когда стражи правопорядка собираются выявлять безмасочников в переполненных и грязных салонах наших автобусов? Где затерялась логика авторов этих решений?