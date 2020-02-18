Лондон собирается строить будущие отношения с ЕС на условиях равноправия

Великобритания намерена строить свои будущие отношения с ЕС лишь на условиях равноправия сторон. Об этом заявил в понедельник представитель британского премьера на переговорах по Brexit, а также торговых переговорах с Евросоюзом Дэвид Фрост. Выдержки из выступления Фроста в Брюссельском свободном университете распространила канцелярия главы британского правительства на Даунинг-стрит, 10.

«Если ЕС действительно хочет построить с нами прочные и долгосрочные отношения в этой крайне непростой области, как нам говорят наши друзья в Еврокомиссии и 27 странах сообщества, то единственный возможный подход — это строить их на условиях равенства сторон», — подчеркнул Фрост. (ТАСС)