Великобритания приостановила лицензию белорусской авиакомпании «Белавиа» на выполнение рейсов в Соединенное Королевство, а самолетам британских авиакомпаний будет запрещено летать над территорией республики. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб, выступая в парламенте Великобритании по теме воскресного инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска.

«Я проинструктировал Управление гражданской авиации Великобритании потребовать от авиакомпаний избегать воздушного пространства Белоруссии в целях безопасности пассажиров. Я также приостановил действие разрешения на деятельность белорусского перевозчика «Белавиа», — сказал Рааб.