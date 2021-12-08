Великобритания дополнительно выделит 1 млрд евро (около 1,3 млрд долларов США) на поддержку Украины.

Как передает #, об этом в Twitter сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«Прекрасные новости из Лондона: Великобритания дополнительно выделит 1 млрд евро на поддержку Украины. Это новые инвестиции, торговля, безопасность. По итогам моих переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в прошлом году размер общей британской поддержки увеличится до 3,5 млрд евро», — написал Зеленский.