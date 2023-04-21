Президент РФ Владимир Путин допустил «ряд серьезных просчетов, когда вторгся в Украину более года назад».

Как передает # со ссылкой на Sky News, об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн в Германии.

«Он думал, что Украина не даст отпор, но Украина стоит крепко с помощью своих партнеров. Путин думал, что наше единство будет разрушено, но жестокая война по выбору России только сблизила нас», — сказал Остин.

Остин отметил, что Финляндия, которая уже давно участвует в этой контактной группе, сегодня присутствует как новый союзник НАТО и предположил, что вскоре к ней присоединится Швеция.

«Это делает кое-что четко понятным — война Путина не является следствием расширения НАТО, она является причиной расширения НАТО», — сказал он.