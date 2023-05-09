Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс заявила о намерении встретиться с представителями руководства Тайваня на следующей неделе. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на пресс-службу политика.

«Тайвань — светоч свободы и демократии. Я с нетерпением жду возможности лично проявить солидарность с жителями Тайваня на фоне все более агрессивных действий и риторики пекинского режима», — подчеркнула Трасс.

Перед поездкой Трасс выступила в Японии и США с призывами ужесточить политику в отношении КНР. Ожидается, что по прибытии на остров Тайвань она произнесет речь на мероприятии аналитического центра Prospect Foundation, находящегося под санкциями КНР за поддержку отделения острова от Китая.