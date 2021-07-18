Обильные дожди с грозами привели к локальным подтоплениям в населенных пунктах во многих регионах Австрии.

Об этом, как передает ТАСС, сообщила Австрийская служба по предупреждению стихийных бедствий.

Ливни, из-за которых вышла из берегов река, вызвало наводнение в центре города Халлайн в федеральной земле Зальцбург. Сообщения о подтоплениях поступают из некоторых регионов востока Австрии.

Предупреждение о возможной угрозе наводнений действует для многих районов страны. Дожди и грозы не прекращаются в Австрии целый день.