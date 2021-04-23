Ливийская национальная армия повышает степень боеготовности близ Чада

Военный округ провинции эль-Куфры Ливийской национальной армии под командованием маршала Халифы Хафтара повысил степень боевой готовности у границы с Чадом, говорится в заявлении округа.
Как передает РИА Новости, ЛНА готовится выдвинуть свои части к границе с Чадом после убийства президента в этой стране.
«Степень готовности всех воинских частей сухопутных и военно-воздушных сил была повышена», — говорится в заявлении.
Отмечается, что силы были обеспечены необходимым оборудованием «для сдерживания любого, кто пытается подорвать безопасность и стабильность в регионе».