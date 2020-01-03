Ливанская «Хезболла» заявила о готовности продолжить дело Сулеймани

Сторонники «Хезболлы» будут непрерывно работать над достижением целей, над которыми работал убитый в Багдаде глава иранского спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани, заявил генеральный секретарь ливанского движения Хасан Насралла.
«Мы те, кто остались после него. Поэтому мы продолжим его путь и будем работать днем и ночью для достижения его целей. Мы поднимем его знамя на всех площадях и полях сражений», — сказал Насралла.
Глава спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани был убит вечером 2 января в аэропорту иракской столицы. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака «аль-Хашд аш-Шааби».
Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство генерала актом международного терроризма, а его ведомство выразило Вашингтону решительный протест.(РИА Новости)
| 2020-01-03T12:54:43+00:00 3 января 2020, 16:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss