Ливанская «Хезболла» заявила о готовности продолжить дело Сулеймани

Сторонники «Хезболлы» будут непрерывно работать над достижением целей, над которыми работал убитый в Багдаде глава иранского спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани, заявил генеральный секретарь ливанского движения Хасан Насралла.

«Мы те, кто остались после него. Поэтому мы продолжим его путь и будем работать днем и ночью для достижения его целей. Мы поднимем его знамя на всех площадях и полях сражений», — сказал Насралла.