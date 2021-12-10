МВД Литвы обнародовало расценки на возвращение мигрантов, перешедших в страну из Белоруссии, на родину. По данным Al Arabia, каждый мигрант, решивший добровольно вернуться в свою страну, получит 1000 евро и бесплатный билет домой.

«После того, как большинство прошений о предоставлении убежища был отклонены, мы должны решить, как вернуть мигрантов в страны, откуда они к нам прибыли. Мы надеемся, что указанная сумма увеличит количество тех, кто захочет покинуть Литву добровольно», — приводит издание слова министра внутренних дел Литвы Агне Билотайт.

Сейчас Литва удовлетворила лишь 54 прошения о статусе беженца из 3272, поданных мигрантами, сумевшими пересечь границу. Еще 8,9 тыс. человек пограничники не пропустили в страну. (Газета.ру)