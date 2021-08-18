МИД Литвы вручил Минску ноту протеста в связи с тем, что 12 белорусских пограничников пересекли литовскую границу.

Ранее власти Литвы заявили о провокации белорусских пограничников, которые якобы нелегально пересекли госграницу. Вильнюс в связи с этим намерен усилить охрану границы с Белоруссией. Минск пока не комментировал данный инцидент.