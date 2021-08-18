МИД Литвы вручил Минску ноту протеста в связи с тем, что 12 белорусских пограничников пересекли литовскую границу.
«Мы информировали Беларусь, что происшествие зафиксировано, оно вызывает глубокую озабоченность, так как мы считаем это еще одной провокацией, повышением температуры в и так уже достаточно напряженной ситуации. Мы призываем воздержаться от происшествий, которые даже могут быть расценены как провокация, уже не говоря о настоящих провокациях», — сказал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, его слова передает агентство Sputnik Литва.
Ранее власти Литвы заявили о провокации белорусских пограничников, которые якобы нелегально пересекли госграницу. Вильнюс в связи с этим намерен усилить охрану границы с Белоруссией. Минск пока не комментировал данный инцидент.