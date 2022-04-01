В Литве в отношении российского пропагандиста, телеведущего Артема Шейнина введены финансовые санкции, сообщила в пятницу Служба расследования финансовых преступлений (СРФП).

Санкции применены к недвижимому имуществу, находящемуся в Литве и принадлежащему Шейнину и его супруге – в отношении квартиры более 100 кв.м. метров площади в курортной Паланге, стоимость которой по данным массовой оценки 2014 года составила почти 60 тыс. евро. По данным СРФП, текущая стоимость, вероятно, будет значительно выше.

СРФП обратилась в Реестровый центр для дальнейших действий — найденная недвижимость «заморожена». (delfi.lt)