МИД Литвы вручил поверенному в делах Российской Федерации в балтийской республике Сергею Рябоконю ноту протеста в связи с его высказываниями об ответном анкетировании литовских граждан при въезде в РФ. Об этом в среду сообщило внешнеполитическое ведомство балтийской республики.

«В ноте выражено возмущение публичными высказываниями временного поверенного, принижающими события января 1991 года и цинично искажающими исторические факты», — говорится в сообщении.

Ранее Вильнюс предложил спрашивать намеревающихся въехать в Литву граждан России, чей Крым. На это Рябоконь отметил, что литовских граждан на границе можно спрашивать, что они думают о версии, согласно которой 13 января 1991 года «свои стреляли в своих».