Литва утвердила долгосрочный план военной помощи Украине на сумму порядка 200 млн евро, заявил в среду президент республики Гитанас Науседа.

Находящийся с визитом на Украине Науседа обсудил с президентом страны Владимиром Зеленским военную помощь и евроатлантическую интеграцию Украины.

Как сообщили в офисе президента, на встрече Науседа отметил, что Литва продолжит предоставлять военную помощь. «Литва и впредь будет помогать Украине оружием и боеприпасами, обучением и финансовой помощью (…)», — сказал он.

Ожидается также, что уже в сентябре в Украину поступит поставленная Литвой военная техника — передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMS.