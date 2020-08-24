Литва призвала США ответить на «жестокость» в Беларуси

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что на встрече с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом призвал к серьезным действиям в ответ на «жестокость, проявленную в отношении белорусского народа».
«На встрече с заместителем госсекретаря США С. Биганом я призвал к решительным международным действиям в ответ на недавнюю жестокость, проявленную в отношении белорусского народа. Я также поблагодарил за ключевую роль в укреплении безопасности региона», — написал Линкявичюс в своем аккаунте в Twitter.(РИА Новости)