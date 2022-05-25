Вильнюс передаст Киеву военную помощь на общую сумму €15,5 млн. Об этом сообщается на сайте Минобороны Литвы.

Отмечается, что среди новой партии помощи со стороны прибалтийской страны — 20 бронетранспортеров M113, 10 военных грузовиков и 10 внедорожников для саперных работ. Общая сумма поставок — €15,5 млн.

«Скоординированная поддержка нашей страны и союзников является решающим фактором в победе Украины и, после победы, в защите ее суверенитета», — говорится в сообщении. В Вильнюсе подчеркивают, что помогали Киеву еще до начала российской военной операции.

В общей сложности военная помощь Литвы Украине пока составляет около €100 млн. (Газета.Ру)