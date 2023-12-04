Литва через учрежденный Европейским банком развития фонд солидарности направит в помощь Украине €1 млн. Об этом сообщила журналистам министр финансов балтийской республики Гинтаре Скайсте.

«В настоящее время Украина нуждается в помощи не только на фронтах войны, но и в социальной сфере, куда направляются выделенные нами средства в размере €1 млн», — сказала она.

Как утверждала министр, фонд, в который поступят деньги Литвы, больше всего внимания уделяет восстановлению инфраструктуры системы здравоохранения и жилого сектора.