Еврокомиссия подготовила документ, который может разблокировать транзит подсанкционных товаров РФ через территорию блока в Калининград.

Об этом сообщил депутат Европарламента Пятрас Ауштревичюс, цитирует Delfi.

Литва в документе не упоминается, но по умолчанию подразумевается, что это касается Литвы, если Литва согласится, отметил Ауштрявичюс.

«Если такой документ будет принят и не будет должным образом опротестован, это не будет автоматически означать, что только Литва будет нести ответственность за его окончательное выполнение. Очевидно, что в ходе реализации правил транзита Россия, несомненно, будет направлять свои угрозы на Вильнюс. Литва останется одна без формального прикрытия ЕС. Наступит серьезный международный политический кризис. Ожидается, что документ будет опубликован на следующей неделе», — считает европарламентарий.

Он отметил, что «Литва официально заявляет о своем несогласии. И любые поправки к регламенту без согласия постоянных представителей ЕС и Совета министров недействительны и требуют вынесения вопроса на политическое обсуждение». «Там Литва имеет право вето и, несомненно, будет иметь поддержку других стран ЕС», — добавил Ауштревичюс.