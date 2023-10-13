“Воистину, Аллах велит вам.. судить по справедливости, когда вы судите среди людей”.

(Ниса, 58)

В зеркале палестино-израильского противостояния

Сегодня весь мир, затаив дыхание, наблюдает за событиями на Ближнем Востоке. И вновь проявился рецидив многолетнего палестино-израильского противостояния. Более тысячи погибших с обеих сторон, разрушенные дома, жертвы среди мирного населения. Сегодня мы не будем искать ответа на вопрос «кто виноват», ибо для ответа на этот вопрос нужно углубиться в далекое прошлое, как минимум в 1948 год, когда было создано государство Израиль. Отметим лишь, что какими бы великими и заоблачными ни были цели, какими бы не были причины, ничто не может оправдать гибель невинных мирных жителей – женщин, детей, стариков, будь они евреями или же мусульманами. Итак, мы постараемся в очень краткой форме дать оценку уровню справедливости и честности международных институтов и ведущих держав планеты в свете последних событий в Израиле и Газе, а также предшествующих им аналогичных процессов.

Логичная цепочка или гордиев узел?

С самого начала последней эскалации практически весь мир, за очень редким исключением, поддержал Израиль. И аргументы были весомые: на признанную мировым сообществом территорию еврейского государства вторглись вооруженные группировки и официальный Тель-Авив имеет полное право защищаться, дабы сохранить свою независимость и жизни мирных граждан (опять-таки повторимся: в историю и подноготную этого конфликта мы вдаваться не будем, отталкиваемся от фактического состояния дел). Что тут можно сказать в ответ? Чем возразить?

Нерушимость границ – это один из базисных тезисов современного мироустройства. И те, кто принимал за основу этот тезис, прекрасно понимали: если не это, то катаклизмам и войнам, причиной которых станут территориальные притязания, не будет конца. Понимают это и сейчас. И даже на фоне этого всеобщего согласия, то там, то здесь возникают конфликты, которые отметают принцип нерушимости общепринятых границ. Ну, хорошо. С Израилем всё понятно, как говорится, против фактов не попрёшь. Но нельзя тут не задать такой вот вопрос: простите, господа, а почему это практически весь мир молча взирал, как орды армянских дикарей деревню за деревней, город за городом оккупировали территорию Азербайджана? Причем, заметьте, тоже общепризнанную и утвержденную мировыми институтами! Почему это никто не спешил помогать нам оружием, финансами, чтобы восстановить справедливость и изгнать оккупантов? 30 лет! Долгих 30 лет Азербайджан ждал, что справедливость наконец-то восторжествует. Но нет, ничего подобного не произошло. Более того, тот мир, который сейчас так рьяно ратует за безопасность и целостность границ Израиля (и это совершенно правильно и не подлежит каким-либо обсуждениям), за эти 30 лет уговаривал Азербайджан отойти от своих (и даже их) принципов и подарить оккупированные земли захватчикам! Представляете?! Какой разброс позиций! Диаметрально противоположный. И когда, наконец, Азербайджан поганой метлой выгнал наглых соседей со своих исконных и законно признанных земель, случилось непонятное: этот мир ополчился на тех, кто, в принципе, сделал то, к чему он призывал в лице холеных тётенек и пузатых дядь с высоких трибун. И как теперь выстроить в ряд все эти события, чтобы получилась логичная цепочка, а не гордиев узел?!

И не только Азербайджан…

Но только ли Азербайджан стал и продолжает становиться жертвой двойных, а порою даже тройных и т.д. стандартов? Да их пруд пруди! Взять хотя бы войну в Украине. Ведь все мы помним, какую военную помощь Украине оказывал Запад и США: каски, палатки, бинты, саперные лопатки… Помним и то, как Зеленский взывал ко всем тем странам, которые уверяли, что солидарны с украинским народом: «Дайте нам оружие! Дайте!» Мировые гранды не торопились, думали, вели расчеты. А между тем в городах и селах Украины гибли люди. И прошло еще очень много дней и месяцев, прежде чем лед тронулся. И то, пока Украина не получила всего того, чего хотела. Но что произошло, когда ХАМАС атаковал Израиль? Уже практически через двое суток американский авианосец прибыл в Средиземное море к берегам Израиля, а на военных аэродромах еврейского государства приземлялись грузовые самолеты с современным вооружением на борту. Почему? Ответы могут быть разными, но суть от этого не поменяется.

Кстати, по этой же теме. Хорошо известная азербайджанцам Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, когда российские ВКС и артиллерия РФ наносили удары по городам и селам Украины, эта особа выступила с заявлением: «Российские атаки на объекты гражданской инфраструктуры, особенно на систему электроснабжения, являются военными преступлениями. Лишение мужчин, женщин, детей воды, электричества и отопления с наступлением зимы — это акты настоящего террора». Что тут скажешь? Наверное, многие в мире тогда аплодировали госпоже Ляйен стоя. Но… Что она сказала, когда Израиль объявил о полной блокаде Газы, как она прокомментировала «лишение мужчин, женщин, детей воды, электричества и отопления»? А вот как: «Израиль имеет право на самооборону». И тут красиво сказано. Как мы уже отметили выше, действительно, Израиль – это суверенное государство, которое вправе защищать свои границы и своих граждан. Так как же быть? «Лишение мужчин, женщин, детей воды, электричества и отопления» — это плохо или хорошо? То-то и оно. Действительно, стандартов не два, их много…

Слова Алиева – руководство к действию

И, резюмируя. Как же быть в этом мире? Как жить? Во что верить?

В июле сего года, выступая на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии, президент Азербайджана Ильхам Алиев озвучил тезис, который не только полностью проясняет всю ситуацию, но и служит своего рода универсальной формулой для глав всех стран, стремящихся обеспечить своему народу светлое и безопасное будущее:

«Международное право в различных уголках мира не работает. Рассчитывать на международное право, решения, резолюции международных организаций не приходится. Мы всегда выступали за право, в том числе международное право. Мы всегда выступали за справедливость. Мы и сегодня выступаем за справедливость и международное право и поддерживаем эту позицию в международной плоскости… Правила в мире полностью нарушены, правила поведения, международное право не соблюдаются. Мы видим это, можно сказать, каждый день. Каждый день. Крупные государства, взявшие на себя роль гаранта международного права, сами первыми нарушают данное право, а затем обосновывают это. Говоря о странах, я имею в виду все крупные страны. Как говорится, каждый из них по-своему нарушает либо конвенции, либо нормы международного права, либо устоявшиеся международные правила поведения, и совершенно этого не скрывают. Поэтому, конечно же, мы должны быть сильнее, прежде всего, чтобы защитить себя, защитить свою независимость, защитить свой выбор, защитить свой образ жизни, защитить свою территориальную целостность».

Вот и всё. Мир уже настолько прогнулся под лицемерие и двуличие, что его позвоночник исправлению не подлежит. Нечего ждать справедливости, а тем более милости от международных организаций и супердержав. Сегодня этого нет, не будет и завтра. И, простите финальный пессимизм автора, вплоть до Судного дня…