Лицам старше 65 лет в период карантина будут оказываться услуги дома

Объявленный в Азербайджане особый режим карантина предусматривает запрет на выход из дома граждан старше 65 лет для которых риск заражения коронавирусной инфекцией особенно высок. Этот запрет в период особого режима карантина (24 марта 2020 г. с 00:00 часов до 20 апреля 00:00 часов) крайне важен для защиты их от пандемии, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

В период нахождения дома им будут оказывать услуги и поддержку социальные работники, занятые в системе социального обслуживания министерства. Так, одинокие граждане старше 65 лет смогут воспользоваться услугами этого персонала в работах по домашнему хозяйству, покупке основных товаров, лекарств, оплате коммунальных услуг и пр.

Лица этой категории, желающие воспользоваться социальными услугами, могут позвонить на номер «142» и зарегистрироваться.

Кроме того, помимо их обращений в местных исполнительных структурах будут взяты списки для установления одиноких лиц 65-70 лет.

Обслуживающий персонал будет обеспечен необходимыми защитными средствами. Эти услуги будут оказываться с соблюдением предписанной дистанции.