Лица, погибшие вдали от линии фронта в результате армянской агрессии, считаются шехидами

Лица, погибшие вдали от линии фронта в результате армянской агрессии, будут считаться шехидами.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в «Правилах увековечения имени шехида и применения льгот семьям шехидов», утвержденных Постановлением № 10 Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 15 января 1994 года.

Согласно постановлению, с 27 сентября 2020 года армянские вооруженные силы, наряду с тем, что подвергли обстрелу из различных видов оружия позиции азербайджанской армии и населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне, совершили военную провокацию против мирного населения в городах Нафталан и Гянджа, расположенных вдали от линии соприкосновения. В этих населенных пунктах, расположенных за пределами Карабаха, погибли десятки гражданских лиц, сотни граждан получили ранения.

В связи с сложившейся в республике ситуацией возникла необходимость внесения изменений в соответствующее законодательство с целью признания шехидами граждан, погибших на указанных территориях.

Гражданские лица, погибшие и пропавшие без вести в результате армянской агрессии в приграничных с Арменией районах и Карабахе, а также гражданские лица, погибшие и пропавшие без вести в результате армянской военной провокации на других территориях страны, будут считаться шехидами. Это отражено в постановлении.