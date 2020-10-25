Ликвидирован один из главарей «Аль-Каиды»

Силы безопасности Афганистана ликвидировали одного из главарей террористической организации «Аль- Каида» (запрещена в России). Об этом сообщает  Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности страны.

По его данным, речь идет об Абу Мухсина аль-Масри, фигурирующем в списке самых разыскиваемых террористов Федерального бюро расследований (ФБР) США. Вашингтон считает, что он оказывал материальную поддержку иностранной террористической организации. Его обвиняли в заговоре с целью убийства американских граждан.

Боевика нейтрализовали в ходе спецоперации в провинции Газни на востоке Афганистана.

В июне был ликвидирован  лидер «Аль-Каиды» в Северной Африке Абдельмалек Друкдаль. В феврале военные США убили главаря террористической группировки в Йемене Касима ар-Райми (lenta.ru)

| 2020-10-25T01:01:47+04:00 25 октября 2020, 04:54|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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