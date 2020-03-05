Лидеры Турции и России обсуждают в Москве ситуацию в Идлибе

В Москве в четверг 5 марта начались переговоры президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и России Владимира Путина по ситуации в Идлибской зоне деэскалации, сообщает Агентство Анадолу.

Глава российского государства в преддверии переговоров в узком формате выразил коллеге соболезнования в связи с гибелью турецких военных в Идлибе, заявив, что никто не знал об их местонахождении..

По словам Путина, гибель каждого человека — это трагедия.

«Необходимо обсудить все аспекты происходящего в Сирии с тем, чтобы развитие событий не навредило отношениям Турции и России», — сказал президент РФ.

Президент Турции, в свою очередь, выразил надежду на то, что итоги переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, окажут позитивное воздействие на ситуацию в регионе и скажутся на позиции Анкары.

Российский президент сообщил, что переговоры пройдут тет-а-тет, а потом к ним присоединятся делегации.