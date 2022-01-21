Лидеры трёх оппозиционных партий Турции — Кемаль Кылычдароглу, председатель Народно-Республиканской партии (НРП), Мераль Акшенер, председатель «Хорошей партии», и Ахмет Давутоглу, председатель Партии будущего — провели встречу, чтобы обсудить будущий состав Национального альянса, а также текущую подготовку к основным элементам дорожной карты по возвращению парламентской системы, как только они придут к власти на следующих выборах.

Беседа последовала за отдельными встречами Давутоглу как с Кылычдароглу, так и с Акшенер на прошлой неделе. Партия будущего не является членом Национального альянса, но является частью многопартийной инициативы по разработке принципов усиленной парламентской системы.

НРП и «Хорошая партия», наряду с Демократической партией и Партией Счастья, составляют Национальный альянс. Партия будущего Давутоглу и Партия демократии и прорыва Али Бабаджана (DEVA) сотрудничают с альянсом, но они ещё не являются его официальными членами.