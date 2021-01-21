Лидеры ЕС соберутся на онлайн-саммит: на повестке — коронавирус и Навальный

Лидеры 27 стран — членов Евросоюза проведут первую в этом году видеоконференцию, в ходе которой обсудят ситуацию с пандемией коронавируса.

Как ожидается, в центре повестки будут проблемы вакцинации в странах сообщества, усилия по расширению тестирования и отслеживанию контактов, а также перспективы создания признанных всеми государствами сообщества сертификатов вакцинации с целью гарантировать свободное перемещение в ЕС в условиях нового обострения пандемии, передает  ТАСС.

Несмотря на то что онлайн-саммит посвящен коронавирусу, ожидается, что лидеры Евросоюза затронут тему ареста в Москве Алексея Навального, сообщил накануне журналистам представитель ЕС.

| 2021-01-21T04:30:51+04:00 21 января 2021, 09:00|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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