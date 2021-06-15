Первый за последние семь лет саммит Евросоюз — США пройдет во вторник в Брюсселе с участием американского президента Джо Байдена. ЕС на саммите будут представлять не главы государств и правительств Евросоюза, а только председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Как сообщил накануне журналистам в европейской столице представитель ЕС, предстоящая встреча призвана восстановить отношения между Брюсселем и Вашингтоном. Кроме того, стороны намерены обсудить координацию политики в отношении России и запустить двусторонний диалог по РФ.

В повестку встречи войдут также пандемия, Китай, кризис в Беларуси, конфликты на Украине и в Нагорном Карабахе, иранская ядерная сделка, отношения с Турцией. (ТАСС)