Лидеры ЕС достигли компромисса по плану восстановления

Саммит впервые с февраля прошел очно, европейские лидеры использовали маски и старались соблюдать дистанцию. Из зала заседаний периодически приходила информация о жарких спорах и противоположных позициях сторон.

Четвертые сутки дискуссий увенчались во вторник рано утром компромиссом, в котором учтены самые принципиальные пожелания как стран нетто-доноров, так и потенциальных получателей финансовой помощи.

Согласно обнародованным итогам, общий объем фонда восстановления экономики, получившего название New Generation EU или NGEU, сохранится на уровне предыдущего предложения в 750 миллиардов евро. Средства для его наполнения будут заимствованы Еврокомиссией на рынках капитала. При этом баланс субсидий и займов в фонде NGEU поменяется: субсидии снизятся с 500 миллиардов до 390 миллиардов евро, сумма займов вырастет с 250 до 360 миллиардов.

Таким образом, президент Евросовета пошел на уступки лидерам «бережливой четверки» (Нидерланды, Австрия, Дания, Швеция), которые выступали категорически против большого объема субсидий в фонде.

Из средств фонда восстановления 70% должны быть использованы в 2021-2022 годах на базе критериев ЕК. Еще 30% могут быть задействованы в 2023 году. Погашение общеевропейского долга по этому фонду должно быть завершено до 31 декабря 2058 года.