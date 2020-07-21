Лидеры ЕС достигли компромисса по плану восстановления

Глава Европейского совета Шарль Мишель по итогам четырех дней сложнейших переговоров с лидерами 27 стран Европейского союза в Брюсселе все же привел Евросовет к компромиссу по созданию беспрецедентного по масштабам фонда в 750 миллиардов евро для восстановления евроэкономики после кризиса COVID-19.
Саммит впервые с февраля прошел очно, европейские лидеры использовали маски и старались соблюдать дистанцию. Из зала заседаний периодически приходила информация о жарких спорах и противоположных позициях сторон.
Четвертые сутки дискуссий увенчались во вторник рано утром компромиссом, в котором учтены самые принципиальные пожелания как стран нетто-доноров, так и потенциальных получателей финансовой помощи.
Таким образом, президент Евросовета пошел на уступки лидерам «бережливой четверки» (Нидерланды, Австрия, Дания, Швеция), которые выступали категорически против большого объема субсидий в фонде.
Из средств фонда восстановления 70% должны быть использованы в 2021-2022 годах на базе критериев ЕК. Еще 30% могут быть задействованы в 2023 году. Погашение общеевропейского долга по этому фонду должно быть завершено до 31 декабря 2058 года.
Каждая страна-получатель средств фонда должна будет представить на рассмотрение ЕС план восстановления национальной экономики с помощью европейских средств, а также планы по инвестициям. Национальные планы, финансируемые ЕС, должны будут пройти экспертную оценку, а затем процедуру одобрения квалифицированным большинством 27 европейских государств.(РИА Новости)