Лидер основной оппозиционной в Турции Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу может выставить свою кандидатуру на выборах президента страны, которые намечены на июнь будущего года. Об этом сообщает в понедельник газета Cumhuriyet со ссылкой на представителей оппозиционного блока шести партий, в который входит НРП.

По информации источников газеты, близкой к турецким республиканцам, объявить о намерении баллотироваться на выборах Кылычдароглу может 3 июля, когда состоится встреча лидеров «альянса шести».

Экс-премьер Турции Ахмет Давутоглу, возглавляющий Партию будущего, сообщил на минувшей неделе, что альянс, скорее всего, выдвинет единого кандидата на выборах президента.

Правящая Партия справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, 4 июня выдвинула его кандидатом на выборах главы республикиОппозиция ранее неоднократно требовала провести в Турции досрочные выборы, однако власти в ответ заявляют, что они состоятся в запланированные сроки.