Лидер ТРСК возмутился тем, что президент греческого Кипра назвал турок-киприотов соотечественниками

Президент Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар возмущен тем фактом, что президент Республики Кипр Никос Анастасиадис обратился к туркам-киприотам как к соотечественникам. Свое негодование лидер турок-киприотов высказал в понедельник, на следующий день после пасхальной речи Анастасиадиса, в которой он использовал это обращение.

В воскресенье лидер греков-киприотов назвал турок-киприотов «соотечественниками» и заявил, что «статус-кво на Кипре не только неприемлем для обеих общин», но, что хуже всего, не ведет к решению, при котором все «как европейские граждане, могут пользоваться благами мира, безопасности и процветания». Тем самым он подчеркнул, что турки-киприоты, сохранившие паспорта граждан Республики Кипр, являются гражданами ЕС. Анастасиадис также пригласил последних «выступить в битве» за родину.

В ответ Татар заявил, что Анастасиадис оскорбил «турко-кипрский народ», и назвал взгляды лидера греков-киприотов «анахроничными и высокомерными». «Мир и Анастасиадис должны знать, что турки-киприоты — это не меньшинство и не граждане греческой стороны, а граждане свободной и суверенной ТРСК», — сказал Татар.

В ответ на фразу Анастасиадиса о том, что на состоявшемся в конце апреля в Женеве саммите по кипрскому урегулированию греки-киприоты «еще раз испытали на себе непримиримую позицию Турции и стали свидетелями высокомерия тех, кто рисует в своем воображении новую Османскую империю», лидер турок-киприотов призвал своего визави на юге Кипра «посмотреть в зеркало».

«Мы гордимся тем, что являемся турками — внуками османов, которые завоевали Кипр в 1571 году и сделали его турецкой родиной», — добавил Татар. Он также назвал заявление Анастасиадиса о том, что решение кипрской проблемы должно предусматривать отказ острова от устаревшей системы внешних гарантий и вывод войск Турции с территории Кипра, «мечтой, которая не осуществится».