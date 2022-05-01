Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц 2 мая направится с визитом в Киев, подтвердили в воскресенье, 1 мая, источники в ХДС соответствующие сообщения СМИ. Глава штаба Мерца Якоб Шрот написал в Twitter, что лидер оппозиции в ФРГ преследует три цели — продемонстрировать солидарность Германии с Украиной, выслушать Киев и принять к сведению конкретные пожелания украинских партнеров. «Фридрих Мерц своим визитом продемонстрирует совместную государственно-политическую ответственность оппозиции и правительства», — указал Шрот.

Во вторую половину дня 2 мая в Кельне запланировано совместное заседание президиумов Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). «Относительно этих планов нет никаких изменений», — сообщила представитель ХДС на вопрос о том, будет ли участвовать в этом мероприятии и Фридрих Мерц.

Мерц должен отправиться в Украину в ночь на 3 мая, сообщило агентство AFP.