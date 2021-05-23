Самолет компании Ryanair, среди пассажиров которого находился Роман Протасевич, бывший главный редактор признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала NEXTA, был принужден к экстренной посадке в Минске. Такую версию изложил в воскресенье президент Литвы Гитанас Науседа, сообщила его пресс-служба.

«Подчиненные белорусскому режиму службы насильно заставили приземлиться в Минске следовавший в Вильнюс пассажирский самолет», — заявил Науседа. В связи с этим президент выступил с обращением к международным структурам: «Обращаюсь к союзникам по НАТО и в ЕС с призывом незамедлительно отреагировать на угрозу международной гражданской авиации со стороны белорусского режима».

Науседа также выступил с требованием освободить Протасевича, задержанного после приземления самолета в Минске. «Требую немедленного освобождения задержанного лица, чтобы он мог продолжить поездку в Вильнюс», — сказал литовский лидер.