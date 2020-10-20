Лидер главной оппозиционной партии Турции направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

Председатель Республиканской народной партии Турции (CHP) Кемаль Кылычдароглу направил письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает АПА, в письме К.Кылычдароглу выразил главе нашего государства глубокие соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в результате боевых действий, проводимых для освобождения от оккупации азербайджанских земель.

Он выразил надежду, что гуманитарное перемирие, достигнутое в ходе московской встречи, откроет новые возможности для урегулирования конфликта, подчеркнул важность полного и безоговорочного вывода армянских войск из оккупированных земель.

В письме решительно осуждаются ракетные атаки Армении на Гянджу, Барду, Мингячевир и другие населенные пункты.