Лидер оппозиционной Консервативной партии Великобритании Кеми Бэйднок выступила за немедленное закрытие отеля в городе Эппинг (графство Эссекс) на востоке Англии, который используется для размещения нелегальных мигрантов, на фоне непрекращающихся протестов.

«Да, я согласна [с тем, что отель необходимо закрыть], — сказала она в интервью телеканалу Sky News. — Люди имеют законное право на протест. Неправильно, что в город приезжают много провокаторов и пытаются накалить обстановку. Но протестующие ясно дают понять, что то, что произошло, неприемлемо. Мы видели, что один из постояльцев отеля совершил преступление». По словам Бэйднок, власти должны в ускоренном порядке рассматривать заявки на получение убежища и добиться того, чтобы нелегальные мигранты «не прибывали в таком количестве».

Протесты в Эппинге вспыхнули с середины июля после того, как проживающий в городе 38-летний беженец из Эфиопии был обвинен в сексуальных домогательствах 14-летней девочки. После этого десятки людей собрались у отеля, в котором проживали мигранты, требуя его закрытия. Акции протеста продолжались несколько дней, были задержаны 18 человек, 7 из них были предъявлены обвинения.