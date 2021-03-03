Льготная ипотека набирает обороты — Несмотря на коронавирус

Несмотря на пандемию коронавируса, льготная ипотека в нашей стране продолжает набирать обороты. На это указывает статистика профильного ведомства. Так, Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд выдал 32 020 заемщикам ипотечные кредиты на сумму в 1 674,358 млн. манатов, сообщили накануне в фонде.

Как видно, интерес населения к целевым долгосрочным кредитам на покупку жилья по льготным кредитам не падал даже во время коронавируса.

Банки тоже заинтересованы в увеличении лимитов по линии Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ), учитывая возросший интерес населения к ипотечному кредитованию. Что же касается непосредственно коммерческой ипотеки на средства кредитно-финансовых структур, как сказал корреспонденту «Зеркало» исполнительный директор Ассоциации риелторов Азербайджана (АРА) Эльнур Азадов, после девальвации национальной валюты, ухудшившей положение местных банков, коммерческая ипотека потеряла актуальность.

«Коммерческой ипотеки сегодня уже нет, поскольку банкам невыгодно выдавать долгосрочные кредиты на покупку жилья за собственные средства, — сказал Азадов. – На это не идет ни один банк. В свое время ипотечная линия была в Международном банке Азербайджана (МБА), эта финансовая структура кредитовала на свои средства, но ее положение ухудшилось после 2015 года и сейчас этой кредитной линии там уже нет. Хотя до девальвации многие строительные компании использовали кредитную линию этого банка».

В итоге, говорит специалист, нуждающиеся в собственном жилье наши граждане практически не имеют доступа к более доступным средствам на покупку жилья. Единственным выходом остаются кредиты, выдаваемые по линии АИКГФ, но право на кредиты по линии этой структуры имеют лишь ограниченные социальные категории населения.

«Учитывая достаточно емкий неформальный рынок труда, не все наши граждане имеют официальные доходы, — заметил собеседник. – Располагая достаточными доходами, многие из них вынуждены довольствоваться внутренними кредитами строительных компаний. Такие кредиты выдаются под достаточно высокие проценты – от 15% годовых и выше сроком на пять лет. Стоимость кредита – высокая или низкая понятие относительное. Отмечу, что еще несколько лет назад внутренние кредиты выдавались под 10%. Отсюда можно сделать вывод, что они подорожали».

По словам аналитика, в условиях отсутствия коммерческой ипотеки средства для кредитов на покупку жилья исключительно государственные.

«В ценах на недвижимость тоже появились дискриминационные тренды. Стоимость первичного фонда жилья поднялась, а спрос на вторичное жилье падает. Дело в том, что сегодня состоятельные люди проявляют меньше интереса к бывшим в употреблении квартирам, выбирая жилплощадь в новостройках. Рыночная активность во вторичном сегменте заметно ослабла. Что же касается первичного фонда, несмотря на достаточно сложный 2020 год, здесь наблюдалась достаточно высокая конкуренция, строительные компании шли навстречу клиентам, растягивая сроки платежей, устраивали небольшие скидочные кампании. Но официально цены никто не спускал», — пояснил он.

Сегодня в сегменте ипотечного кредитования, исключительно государственного (средства АИКГФ, — Ред.), наметились три линии предложения – это жилье, отстраиваемое ООО MIDA, социальная, так называемая, традиционная ипотека, и аренда жилья с правом выкупа, заметил аналитик недвижимого рынка. По его свидетельству, аренда с правом выкупа не пользуется особым спросом у населения.

«Для широкой популярности этого инструмента требуется широкий ассортимент предложения на рынке, — заметил он. – На рынке должен быть переизбыток непроданных квартир в завершенных новостройках по конкурентным ценам. Только в этом случае такой механизм как аренда с правом выкупа будет развиваться и пользоваться спросом. Но квартир у нас мало, а потому Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд вынужденно покупает жилье неликвидное, которое осталось у строительных компаний. Цены на такие квартиры не рыночные, а потребитель вынужден покупать то, что ему предлагают. Желающие приобрести в аренду такую недвижимость есть, но их немного, а предложение не привлекательно».

Словом, спрос на ипотечные кредиты есть, однако предложение доступно не всем.

Доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов считает, что для решения этой задачи целесообразно реализовывать стратегию из двух составляющих. В первую очередь процентные ставки по ипотечному кредитованию не должны превышать 2-3%. Помимо прочего, для большей доступности жилья в рассрочку было бы нелишне применить систему государственного субсидирования. Вторая составляющая его предложения касается закрепления и расширения практики предоставления жилья в аренду, поскольку в этом конкретном направлении имеется достаточно позитивная деловая практика.

Профессор отметил, что вопросы оформления жилья в аренду по линии в частности Фонда ипотечного кредитования весьма актуальны, а сам этот подход отличается конструктивностью. Но главное в этом вопросе — не уходить от сути, поскольку государственная ипотека имеет первостепенный социальный подтекст, а основная ее задача находится в плоскости решения квартирного вопроса наших граждан.

«Несмотря на очевидность, нелишне напомнить главное: цели и задачи ипотечного кредитования в первую очередь пересекаются в плоскости обеспечения жильем населения. Вместе с тем они носят характер стимулирования экономического роста, поскольку строительная сфера является локомотивом этого процесса. Словом, увеличение прибыли банков не является целью государственной ипотечной программы», — отметил экономист, добавив, что во главе угла в этом вопросе должны находиться интересы граждан, а никак не прибыли банков.