Бывший президент Польши Лех Валенса предложил распустить Европейский союз. Об этом политик сказал в интервью изданию Interia.

По его словам, если Европейская комиссия согласится на национальный план Польши по восстановлению после пандемии коронавируса, это будет поражение.

«Евросоюз вместо того, чтобы идти на компромисс с Польшей, должен распуститься и через минуту создать новое сообщество на основе Германии и Франции, но без Польши и Венгрии», — сказал Валенса.

Он добавил, что если бы Польша захотела вступить в новый союз, то ей пришлось бы взять на себя и обязанности, установить их так, «чтобы выходки, которые происходят сегодня, больше не повторялись».

1 июня Европейская комиссия (ЕК) одобрила выделение Польше более 35 млрд евро в рамках плана по восстановлению ее экономики после пандемии коронавируса. (gazeta.ru)