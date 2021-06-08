Уже полтора года как обучение в школах страны проходит то очно, то дистанционно, то гибридно, в зависимости от эпидемиологической ситуации. К дистанционному обучению отечественная система образования оказалась не готова, и Минобразования, признав низкое качество дистанционных занятий, решило открыть летние школы для тех учеников 1-10 классов, которые призваны хоть как-то компенсировать отставание или закрепить пройденный материал.

Данное решение было принято по результатам общественного опроса, так как 44% родителей, прошедших его, проголосовали за летние школы. Учеба продлится с 16 по 30 июня. Форма одежды свободная, а занятия будут вестись бесплатно и с учетом интересов посещающих их учащихся.

Многие родители одобрительно отнеслись к такой инициативе. Но и тут нашлись недовольные, которые считают, что у детей отбирают их законные каникулы. Однако посещение такой школы носит добровольный характер.

Если организация таких школ себя оправдает, то в последующие годы занятия могут продлить на месяц. При принятии решения также будут учитываться пожелания и обращения родителей, и Минобразования открыто для предложений и пожеланий.

Заместитель председателя общественного совета при Минобразования Надир Исрафилов в беседе с # отметил, что двухнедельные летние школы – это эксперимент, и их дальнейшая судьба зависит от того, насколько он окажется удачным.

«Полностью одобряю данное решение, ведь оно позволит учащимся, которые не поняли, пропустили что-то в школьной программе, вернуться к этим моментам. В этом году упор будет делаться на получение знаний и на общение с одноклассниками. Но в дальнейшем летнюю школу нужно будет усовершенствовать, добавить новые элементы. К разработке вариантов стоит привлечь экспертов», – сказал Исрафилов.

По его словам, такие школы – одно из направлений, способствующих социализации учащихся.

«На мой взгляд, можно будет перенести часть занятий на свежий воздух, на природу, ведь в некоторых школах есть благоустроенные школьные дворы, ближайшие парки. А в дальнейшем такие школы могут перерасти в летние школьные лагеря. Раньше они были распространены повсеместно для школьников, которые не могли по каким-то причинам выезжать из города. Такие лагеря длились 24-28 дней. Задача школы не только дать детям знания, но и организовать их досуг. Если акцентировать внимание только на учебе, то новый учебный год дети встретят уже уставшими», – подчеркнул он.

В школьных летних лагерях можно совместить занятия и отдых, проводить различные мероприятия, участвовать в походах и т.д.

Не все семьи могут позволить себе во время летних каникул вывезти своих детей в регионы на отдых или за рубеж. Родители целыми днями на работе, а дети изнывают со скуки. Летние школьные лагеря в какой-то мере решили бы эту проблему.

Эксперт в области образования Нигяр Гадашова в свою очередь отметила пользу летних школ, в которых учащиеся смогут восполнить некоторые пробелы.

«Идея хорошая, но как все будет работать, сейчас сказать нельзя. Надо будет проанализировать, сколько детей посетят летние школы, как они и их родители оценят занятия. Важно понять, повлияют ли две недели занятий на что-то или нет. Нужно учитывать и погодные условия, и настрой учащихся, ведь лето ассоциируется с каникулами. Но в этом учебном году они из-за пандемии больше находились дома, и у них было меньше нагрузки», – говорит Гадашова.

Бесплатные и факультативные занятия летом несут в себе только плюсы, уверен психолог Эльдар Хагверди. Непрерывность образования сейчас поддерживается многими родителями, и они отдают своих чад летом на курсы иностранных языков, какие-то частные уроки.

«Наступление лета не означает, что на все три месяца нужно забыть об образовании, но надо совмещать его с посещением пляжей, прогулками и т.д. Учителя в начале нового учебного года часто наблюдают регресс в знаниях у детей, которые все долгие каникулы только отдыхали, и родителям стоит учитывать этот момент», – считает психолог.

Каким будет результат проведения летних школ, можно будет понять в сентябре, но тот факт, что министерство образования признает свои недочеты и разрабатывает форматы, направленные на улучшение качества образования, дает повод для пусть осторожного, но оптимизма.