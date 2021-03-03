Летом мы можем распрощаться с коронавирусом – азербайджанский профессор

Если процесс будет продолжаться в таком же русле, то летом мы сможем распрощаться с вирусом SARS-CoV-2.

Об этом сказал профессор Азербайджанского медицинского университета Адиль Гейбулла.

По его словам, ВОЗ уже заявила, что ситуация с пандемией коронавируса находится под контролем: «В Азербайджане эффективно проводится стартовавшая 18 января вакцинация населения. Если процесс будет идти в таком же русле, то к середине марта у многих сформируется иммунитет. Недавно глава ВОЗ отметил, что организация уже контролирует ситуацию с пандемией. Таким образом, пандемия уже взята под контроль, остается только справедливо распределить вакцины в мире».