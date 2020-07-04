Лето военной тревоги

В Украине серьезно обеспокоены концентрацией российских войск на ее границе. Об этом недавно писала # и это очень нехороший признак. Не только для Украины, но и для всех соседей России. Особенно в свете последних заявлений Владимира Путина о так называемых территориальных подарках русского народа.

Надо сказать, что проблема гораздо шире чисто военной. Речь идет о стратегии Москвы, по которой соседние страны рассматриваются как случайно выпавшие из зоны ее контроля и получившие свою независимость исключительно из-за неблагоприятных исторических обстоятельств. И сейчас возникла перспектива исправить допущенные ошибки, историческую несправедливость и восстановить российскую империю в полном объеме неважно под каким конкретным названием.

Сейчас на первом плане Украина с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе, но тучи сгущаются над Беларусью и теперь, как выясняется, над Казахстаном. Добавим к этому патронируемые Кремлем сепаратистские образования типа Приднестровья и Нагорного Карабаха, и мы получим далеко не полный размах московских притязаний и действий по их реализации.

Не в полной мере могут себя чувствовать спокойно и страны Балтии. Их членство в НАТО несколько ограничивает военные поползновения России, но это в случае, когда речь идет о конвенциональном конфликте или объявленной войне. На это Путин и Ко. не решатся, а вот от гибридных конфликтных проявлений в виде зеленых человечков никто не застрахован.

Что же следует из военной концентрации на украинских границах? Целей несколько как боевых, так и политических.

Первое. В этом русле находится указ Путина о военных сборах в текущем году. Очень похоже на скрытую мобилизацию. Нечто подобное было проведено Сталиным в конце мая-начале июня 1941 года. Тогда на так называемые военные сборы было призвано более 1 млн. человек и это должно было стать только первой волной. В успокоительном тоне об этом говорилось в знаменитом заявлении ТАСС от 14 июня 1941 года. Только никто в мире в это не поверил. Ни в Берлине, ни в Лондоне, ни в Вашингтоне.

Не случайно юрист-международник, бывший уполномоченный представитель Украины в делах Европейского суда по правам человека и экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин отметил, что «В государстве-агрессоре президентским указом… объявлен призыв лиц из запаса на военные сборы. Такие призывы в РФ и раньше происходили ежегодно… Предыдущие ежегодные путинские указы предусматривали призыв запасных на сборы с четким сроком их проведения — до двух месяцев. А вот сегодняшний указ впервые в этой серии за многие годы никаких сроков продолжительности призыва не устанавливает… Нынешний указ №430 можно считать скрытой формой массовой мобилизации в вооруженные силы РФ запаса, на неопределенный срок и в неизвестном пока объеме».

Второе. Московские милитаристские игрища должны были служить фоном для переговоров в Берлине стран нормандского формата. С российской стороны в них принял участие заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, с украинской — руководитель Офиса президента Андрей Ермак и вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Украинская делегация привезла с собой конкретные предложения по урегулированию конфликта на Донбассе. Как заявили в Офисе президента Украины, «Договоренности Парижского саммита лидеров государств — участников Нормандского формата должны быть выполнены. Украина, а также ее партнеры по Нормандскому формату, Франция и Германия продемонстрировали готовность приложить для этого максимум усилий». При этом отмечается, что российская сторона взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии.

Видимо в Москве не ожидали такого и вынуждены были провести внутренние согласования. И это очень показательно. Европа явно не на стороне Кремля, несмотря на попытки французского президента Эммануэля Макрона хоть как-то смягчить позиции России. Не только по этому вопросу, но и по многим другим.

Третье. Накануне обсуждения по Донбассу в немецкой столице состоялись двухсторонние украинско-германские переговоры. С украинской стороны в них приняли участие министры иностранных дел и обороны Дмитрий Кулеба и Андрей Таран, вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. С немецкой стороны соответствующие лица — министр иностранных дел Хайко Маас, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, внешнеполитический советник канцлера Германии Ян Гекер.

Как писал Дмитрий Кулеба, «На повестке дня … деоккупация ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей оккупированных Россией — авт.) и Крыма, поддержка Германией реформ в Украине, в частности медицинской реформы, предоставление Украине статуса участника Программы расширенных возможностей НАТО, европейская интеграция Украины во время председательства Германии в Совете ЕС во второй половине 2020 года; исторические вопросы: перспектива признания Бундестагом Голодомора как геноцида украинского народа и установка памятника украинцам, погибшим во Второй мировой войне; торговля и инвестиции между странами».

Несомненно, что украинско-германские переговоры накануне встречи советников в нормандском формате сказались на всем ходе встречи с российской делегацией, которая продолжалась более 11 часов. Москва в очередной раз, как и в Париже в конце прошлого года, осталась в одиночестве против трех остальных участников.

Теперь о военных аспектах, вызвавших тревогу в Украине и не оставшейся незамеченной в других странах.

Начнем с того, что развернутая группировка в количестве 87 тыс. военнослужащих, сведенные в 28 батальонно-тактические группы, недостаточна для широкомасштабного вторжения в Украину даже для решения локальной задачи. Например, пробить сухопутный коридор в Крым и оккупировать часть территории Херсонской области до Днепра. Открыть снова северо-крымский канал и подавать воду на полуостров.

Вторжение натолкнется на ожесточенное сопротивление украинской армии, которая давно укрепляет свои позиции на побережье Азовского моря. Агрессорам придется считаться с большими потерями, так как сейчас не 2014 год и украинская армия хорошо подготовлена и вооружена, в том числе и противотанковым оружием.

Этот акт агрессии просто так не сойдет с рук, как это было в Крыму. В западных столицах прекрасно помнят, как уговаривали Киев не сопротивляться в Крыму, так как Путин обещал не отторгать его от Украины. Российский президент их обманул, и второй раз у него это не пройдет.

Защищать Украину ни американцы, ни европейцы своими войсками не будут, но выступят против России дипломатически, экономически и финансово. И поток оружия в Украину с Запада не будет тонким ручейком, а полноводной рекой. Так что легкой прогулки в виде маленькой победоносной войны ожидать не приходится, а на большее Путин не решится.

При этом нельзя исключить попыток локальных прорывов на Донбассе с целью нагнетания милитаристской истерии внутри России и дестабилизации ситуации в Украине. Уже отмечаются такие попытки в виде выступлений пророссийской политической агентуры, особенно в южных регионах, которые по понятным причинам привлекают наибольшее московское внимание.

Результаты берлинских переговоров и определенные неудачи Дональда Трампа в ходе избирательной кампании не обещают Москве ничего хорошего в развязывании новой военно-политической авантюры. Да и реакция украинского общества в целом на военные игрища на границах страны показали не разобщенность, а как раз консолидацию перед внешней военной угрозой.

В Москве поняли, что с цветами встречать не будут, а будут стрелять. Планы вторжения в Украину отложили до лучших времен и, судя по всему, сосредоточились на Беларуси.

Этот сюжет до 9 августа находится в развитии.