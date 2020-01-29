Лейла Алиева о «Доме Ахундова»: Иностранцы обожают наш музей

Музей азербайджанской культуры им. М.Ф. Ахундова в Тбилиси – место знаковое не только для каждого азербайджанца, но и для многочисленных иностранных гостей, прибывающих в грузинскую столицу.

Здание музея – красивый трехэтажный особняк XIX столетия, расположен в старинном районе Ортачала, в 200-х метрах от площади Мейдан и знаменитых серных бань. Долгие годы в этом доме жил и творил великий азербайджанский писатель, педагог, основатель азербайджанской драматургии Мирза Фатали Ахундов.

В народе здание часто именуют как «Дом Ахундова». С 2013 года музей является культурным центром, объединяющим галерею современного искусства «Ахундов Хаус», литературное кафе «Мусье Жордан», музей азербайджанской культуры, библиотеку и винный погреб. Здесь постоянно проводятся художественные выставки, поэтические вечера, презентации и встречи с известными деятелями культуры и литературы. В настоящий момент персонал музея состоит из 12 человек.

В 1996 году музей посетил общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев.

«Нет ни одного азербайджанца, чье путешествие в Тбилиси обошлось бы без посещения нашего музея», — рассказывает # директор «Дома Ахундова» Лейла Алиева, и демонстрирует нам большую Книгу пожеланий, где каждый желающий может оставить на память свои строки и поделиться впечатлениями от посещения музея.

«У нас есть отзывы от туристов из самых разных стран. В музей приезжают гости из Ирана, Германии, Китая, США. Иностранцы обожают наш музей, и покидают его с переполненными чувствами, под большим впечатлением», — говорит Алиева.

По ее словам, экспозиция музея размещена в шести залах и включает в себя различные предметы, относящиеся к жизни Ахундова — документы, рукописи, медали, книги, швейная машинка дочери, предметы домашнего обихода и др., а также многочисленные фотографии.

Одна из комнат сохранена как рабочий кабинет писателя. Здесь хранятся личные вещи Ахунова, в том числе, письменный стол, книжный шкаф, настенные часы и лампа.

В одном из залов музея собраны экспонаты, отражающие древнюю культуру Азербайджана, а другой зал посвящен азербайджано-грузинской дружбе.

При музее действует Центр культуры. В нем проводятся курсы ковроткачества, изучения азербайджанского языка, мастер – классы по мугаму и др. Основным направлением деятельности музея является сохранение, представление и пропаганда в Грузии азербайджанской культуры, культурного наследия азербайджанского народа.

Помимо этого в музее имеется единственная в Тбилиси библиотека, состоящая из книг на азербайджанском языке.

В настоящее время в галерее музея на третьем этаже проходит выставка, посвященная 30-ой годовщине трагедии «20 января».

Как рассказала # Лейла Алиева, выставка вызывает большой интерес у посетителей музея, в том числе и многочисленных иностранных туристов, прибывающих в Грузию. Экскурсоводы в деталях рассказывают иностранным гостям о трагедии, являющейся одной из самых кровопролитных дат в истории человечества.

Выставка продолжит свою работу в музее до конца января.

Весной «Дом Ахундова» порадует своих посетителей новой выставкой, посвященной празднику Новруз.

«И, конечно же, наших гостей ждет множество других интересных мероприятий. Мы рады каждому гостю, двери нашего музея открыты для всех!», — заявила на прощание Лейла Алиева.