Лейла Абдуллаева: Заявление МИД Кипра носит односторонний характер

Заявление Министерства иностранных дел Республики Кипр от 27 сентября этого года о напряженности на линии фронта является односторонним и предвзятым.

Как сообщает Trend, об этом сказала глава управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос СМИ о заявлении МИД Кипра.

«Напоминаем МИД Кипра, что Вооруженные силы Азербайджана ведут борьбу за защиту гражданского населения на своих международно признанных территориях. А армянские вооруженные силы незаконно находятся на территории Азербайджана почти 30 лет. Поэтому важно ознакомиться с международными документами и их требованиями, прежде чем выдвигать какие-либо необоснованные обвинения в адрес Азербайджана», — сказал она.